Bush promete aumento a soldados O presidente George W. Bush, cuja apertada vitória eleitoral contou com a ajuda dos votos dos militares na Flórida, recebeu nesta segunda-feira uma acolhida de herói das tropas em Fort Stewart, na Geórgia, ao prometer aumentar o pagamento dos soldados e melhorar suas condições de saúde e moradia. Dando início a uma semana em que o foco serão os militares, o presidente anunciou que proporá ao Congresso um gasto adicional de US$ 5,7 bilhões no orçamento do próximo ano fiscal para beneficiar os militares: US$ 3,9 bilhões para benefícios de saúde, US$ 400 milhões para a habitação e US$ 1,4 bilhão para o aumento dos soldos. "Não há tarefa maior para o presidente - nem honra maior - do que servir como comandante-em-chefe", disse Bush num discurso interrompido freqüentemente por aplausos e gritos de apoio da platéia de milhares de soldados em uniforme de camuflagem. "A liberdade e segurança que vocês tornam possível melhoram a qualidade de nossas vidas a cada dia", acrescentou. "Nossa nação nunca poderá pagar completamente nossa dívida com vocês, mas podemos dar-lhes todo nosso apoio, e meu governo fará isso."