Bush promete banir grupo terrorista do Paquistão O presidente dos Estados Unidos George W. Bush disse hoje ao primeiro-ministro da Índia que os EUA vão lutar contra o terrorismo no mundo todo, incluindo o Jammu-Kashmir. Bush falou com o primeiro-ministro Atal Bihari Vajpayee por telefone, antes dos ataques ocorridos em Cabul, no Afeganistão, e também que o secretário pode visitar Nova Délhi na terceira semana de outubro.