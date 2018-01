Bush promete conceder mais autonomia aos iraquianos O presidente George W. Bush prometeu, hoje, conceder mais autonomia aos iraquianos e derrotar o que qualificou de terroristas no país. Bush disse ainda, durante um evento no gabinete presidencial, que enviou o administrador americano no Iraque, L. Paul Bremer, de volta a Bagdá para negociar com os iraquianos maneiras de agilizar a transição para um governo soberano. O presidente acrescentou que Bremer, que participou, durante dois dias, de reuniões de emergência na Casa Branca, trouxe o recado de que os iraquianos desejam auto-governar-se. ?Este é um fato positivo. É o que queremos. Queremos que os iraquianos estejam mais envolvidos com a administração de seu próprio país?, afirmo Bush. O presidente, porém, não deu detalhes de como se chegará a um governo iraquiano. Seus aliados mencionaram a possibilidade de se estabelecer um governo interino antes que seja redigida uma nova constituição.