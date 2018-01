Bush promete corte de imposto retroativo a janeiro O presidente norte-americano, George W. Bush, disse pela primeira vez que planeja tornar seu plano de corte de impostos retroativo a 1º de janeiro. Falando num evento na Casa Branca, Bush disse que o objetivo de seu projeto é colocar dinheiro no bolso dos norte-americanos o mais rapidamente possível. Perguntado se ele apóia o corte retroativo, Bush afirmou que vários membros do Congresso falaram com ele sobre isso comigo. "Eu apóio", afirmou. Bush deu detalhes de seu projeto afirmando que planeja uma ampla redução e a eliminação completa de uma faixa de imposto. Pelo atual sistema, o governo aplica alíquotas de 15%, 28%, 31%, 36% e de quase 40% para o imposto de renda. Bush disse que, quando estas alíquotas se combinam com os impostos estaduais, algumas pessoas sentem que perdem parte do controle sobre suas vidas. "Eu acho que um princípio importante é que nenhum americano deva entregar mais de um terço da sua receita ao governo federal", acrescentou. Pela sua proposta, as alíquotas serão reduzidas a 10%, 15%, 25% e 33%. Segundo Bush, seu plano vai representar para as famílias norte-americanas uma redução de impostos "média" de US$ 1.600 por ano.