Bush promete "revelar a verdade" sobre o Iraque O presidente George W. Bush disse nesta quinta-feira que a invasão do Iraque foi justificada e prometeu "revelar a verdade" sobre as armas de destruição em massa de Saddam Hussein. "Nos asseguramos que o Iraque não será usado com arsenal para grupos terroristas", disse Bush ao falar com soldados no Centro de Comando militar no Catar. A visita de Bush ao Iraque acontece em um momento de questionamento sobre as reais intenções da invasão do Iraque. O subsecretário de Defesa dos EUA, Paul Wolfowitz, teria admitido, numa reunião com autoridades de segurança da Ásia, em Cingapura, que a verdadeira causa da invasão do Iraque por EUA e Grã-Bretanha não foram as supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein, mas o fato de que o Iraque está ?nadando em petróleo?. A suposta declaração de Wolfowitz foi divulgada por dois jornais alemães e reproduzida pelo diário britânico The Guardian. Bush disse que a guerra com o Iraque enviou uma clara mensagem ao mundo que "nosso país é forte e nossa nação é compassiva".