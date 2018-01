Bush promete suspender embargo se Cuba tiver eleições livres O presidente dos EUA, George W. Bush, prometeu suspender o embargo contra Cuba se o país realizar eleições livres e justas em 2003 e se o Estado cubano eliminar o domínio total sobre a economia. Em discurso na Casa Branca, Bush chamou o líder cubano Fidel Castro de "relíquia de outra era" e acusou-o de ter transformado seu país em uma grande e abusiva prisão. "Uma reforma significativa da parte de Cuba terá uma resposta americana significativa. A meta da política dos EUA em relação a Cuba não é um embargo permanente. A meta é a liberdade do povo cubano," disse Bush. "A escolha está com o Sr. Castro," acrescentou. Bush disse que as eleições deveriam incluir a permissão dos partidos de oposição para se unirem, a libertação de prisioneiros políticos e o igual acesso aos sinais de transmissão de rádio e TV e à imprensa estatal. "Estas são as medidas mínimas para garantir que as eleições do ano que vem sejam uma verdadeira expressão da vontade do povo cubano," disse Bush. Bush acrescentou que a constituição de Cuba prevê eleições livres e secretas da Assembléia Nacional, mas que isso tem sido ignorado desde que Castro tomou o poder, em 1959. Bush disse ainda que estaria disposto a suspender as restrições à ajuda humanitária que impedem os esforços de organizações religiosas e outras não-governamentais. As informações são da Dow Jones.