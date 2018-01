Bush propõe US$ 463 milhões para a Colômbia O presidente dos EUA, George W. Bush, propôs para a Colômbia uma verba de US$ 463 milhões para a luta contra as drogas e o terrorismo em 2005, como parte do orçamento federal divulgado hoje. Bush disse que esse dinheiro "apoiará a campanha unificada contra as drogas e o terrorismo" liderada pelo presidente Alvaro Uribe. A verba para a Colômbia é superada apenas pela destinada ao Afeganistão, de US$ 693 milhões. A Jordânia aparece em terceiro lugar, com uma previsão de US$ 459 milhões. A proposta orçamentária inclui ainda US$ 731 milhões para os países andinos.