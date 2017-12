Bush propõe US$ 500 mi para ajudar na luta contra a aids O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, propôs hoje uma verba de US$ 500 milhões para evitar que mães transmitam HIV (o vírus da aids) para seus filhos em partes da África e do Caribe. Bush conclamou também outros líderes mundiais a ajudarem a "salvar crianças da doença e da morte". "A ciência médica nos dá o poder de salvar essas jovens vidas. A consciência exige que o façamos", disse Bush em uma cerimônia na Casa Branca. Grande parte das propostas de Bush ainda depende de aprovação do Congresso americano. Entre elas está um aumento nos gastos com medicamentos antiaids administrados durante a gravidez e após o nascimento. Segundo especialistas, o anúncio de Bush faz parte de uma estratégia da Casa Branca para projetar uma imagem positiva às vésperas de uma cúpula sobre a aids que será realizada na próxima semana no Canadá. O objetivo seria o de reduzir as críticas segundo as quais os Estados Unidos não gastam o suficiente em ajuda aos países pobres, os mais afetados pela doença. De acordo com autoridades, o dinheiro proposto por Bush seria aplicado apenas na prevenção da transmissão do HIV de mãe para filho em oito países da África e do Caribe. Eventualmente, o programa poderia ser estendido a outros países.