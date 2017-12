Bush quer abolir Lei da Morte com Dignidade O governo George W. Bush pediu ao Supremo Tribunal que bloqueie uma lei do Estado de Oregon, única no país, que permite aos médicos ajudar enfermos terminais a morrerem mais rapidamente. A apelação era esperada desde maio, quando um tribunal afirmou que o governo federal não podia punir médicos de Oregon que receitassem doses letais de medicamentos legais. Os eleitores de Oregon aprovaram a legislação, conhecida como Lei da Morte com Dignidade, em 1998. Desde então, mais de 170 pessoas, a maioria vítimas de câncer, se valeram da lei para por fim às suas vidas. O governo argumenta que a morte assistida, ou eutanásia, não tem um propósito médico legítimo, e que os médicos prestam juramento para curar pacientes, não para ajudá-los a morrer. Ainda que em menor intensidade que o aborto, o tema é importante para os cristãos conservadores que ajudaram o presidente Bush a ser reeleito. O governo esperou até ontem, último dias apresentar sua apelação na Suprema Corte. A Lei da Morte com Dignidade permite aos pacientes com menos de seis meses de expectativa de vida solicitar doses letais de medicamentos, assim que os médicos diagnosticarem a falência de suas atividades mentais. Na apelação, o advogado Paul Clement alega que a lei está em conflito com os poderes do governo federal. A Suprema Corte deve decidir se aceita ou não a apelação no ano que vem.