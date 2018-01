Bush quer acabar com programa sobre plutônio O governo do presidente George W. Bush tem planos de abandonar um programa lançado pela administração Bill Clinton para "livrar o mundo da ameaça de 100 toneladas de plutônio norte-americano e russo destinadas ao uso militar". A notícia foi publicada pelo jornal The New York Times, citando fontes anônimas segundo as quais o acordo não está morto. "A Casa Branca está reexaminando o texto mas ainda não tomou nenhuma decisão."