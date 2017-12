Bush quer ampliar ação da Otan ao Iraque O presidente dos EUA, George W. Bush, aproveitando o impulso da aprovação unânime de uma resolução das Nações Unidas sobre o Iraque, disse que gostaria de ver a Otan desempenhar um papel mais amplo no Iraque após o fim da ocupação. A França, contudo, levantou objeções. Acompanhado de seu principal aliado, o premier bitânico Tony Blair, Bush disse que os dois debateram a participação da Otan durante o café da manhã. ?Trabalharemos com nossos amigos da Otan para pelo menos mantermos o papel que existe agora, e talvez expandi-lo?, afirmou Bush. Mas o presidente da França, Jacques Chirac, mostrou-se cético. ?Estou, claro, aberto a qualquer discussão, mas não esconderei de vocês que não acredito que seja objetivo da Otan intervir no Iraque?, disse. O porta-voz da Otan, James Appathurai, falando em Bruxelas, disse que um possível papel futuro da aliança militar no Iraque dependerá de solicitações feitas pelo governo iraquiano e de decisões dos países-membros. Ele disse que a missão poderia ser ?geográfica? - ocupar uma região - ou ?funcional?, no treinamento de soldados. Segundo a Otan, 16 de seus membros mantêm forças no Iraque, atualmente.