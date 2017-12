Bush quer ampliar Otan na Europa Quase 12 anos depois da queda do Muro de Berlim, o presidente americano, George W. Bush, proclamou ontem em Varsóvia que "já é hora de deixar para trás a conversa de Leste e Oeste". Bush propôs consolidar a construção de uma Europa unida e livre com a ampliação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Européia a todas as novas democracias do continente. Bush chegou à capital polonesa na manhã de ontem, procedente da Suécia, na quarta etapa de sua primeira visita oficial à Europa - que se encerra hoje na Eslovênia, onde o líder americano mantém a primeira conversa de seu mandato com seu colega russo, Vladimir Putin. Leia mais