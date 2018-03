Bush quer autorização para mais explorações de petróleo O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu hoje ao Congresso que autorize, antes de agosto, a exploração de novas áreas de reservas de petróleo a fim de aumentar o abastecimento interno e aliviar a pressão sobre os preços dos combustíveis. "Os membros do Congresso, particularmente os líderes democratas, têm que se pronunciar antes do recesso de agosto sobre a questão de por que não devemos perfurar mais poços aqui nos Estados Unidos para tirar a pressão sobre os preços da gasolina", disse Bush. "Uma via para enfrentar os problemas de abastecimento é aumentar as reservas aqui nos Estados Unidos", disse Bush, explicando que o país tem um "potencial enorme de reservas de petróleo, como no Alasca ou em regiões do oeste". Mesmo assim, os democratas, maioria no Congresso norte-americano, têm "bloqueado sistematicamente" a autorização para poder explorar essas áreas, reclamou o presidente americano. "Estes são tempos econômicos difíceis para os cidadãos americanos", queixou-se o presidente. "Há maneiras de retirar a pressão dos bolsos dos americanos. Estou querendo ver se o Congresso responde de maneira positiva às propostas." As informações são da Dow Jones.