Bush quer base dos EUA na Lua, diz imprensa Serviços noticiosos online, como os sites da CNN e do jornal USAToday, informam que, segundo fontes do governo americano, o presidente George W. Bush estaria preparando o anúncio de um programa ambicioso para revitalizar a Nasa, que incluiria a volta de astronautas à Lua - depois de 30 anos - e o estabelecimento de uma base lá, num prazo de 15 anos. Ainda segundo essas fontes, o anúncio oficial do plano poderá ocorrer em 17 de dezembro, no discurso que o presidenmte ferá para celebrar os 100 anos do vôo do primeiro aeroplano nos EUA.