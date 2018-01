Bush quer devolução de dinheiro superfaturado no Iraque O presidente americano, George W. Bush, disse que os Estados Unidos esperam receber de volta qualquer dinheiro que tenha sido superfaturado pela empresa Halliburton, que já foi dirigida pelo vice-presidente Dick Cheney, e que atua na reconstrução do Iraque. "Se há qualquer superfaturamento, como acreditamos que haja, esperamos que o dinheiro seja devolvido", disse Bush a jornalistas. "Fico feliz com a preocupação do Pentágono com o dinheiro do contribuinte", afirmou. Uma auditoria do Pentágono encontrou evidências de superfaturamento e outras irregularidades que chegam a dezenas de milhões de dólares em contratos de reconstrução do Iraque concedidos à Halliburton, disseram funcionários militares dos EUA. Numa das irregularidades, uma unidade da Halliburton, a Kellogg Brown and Root (KBR, encarregada de reconstruir a indústria petrolífera iraquiana), superfaturou em até US$ 61 milhões o preço da gasolina que importou do Kuwait para o Iraque, disseram as fontes, acrescentando que o Pentágono negocia com a empresa formas de resolver o problema. A KBR, porém, negou oficialmente qualquer irregularidade.