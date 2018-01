Bush quer mais poder para a polícia e mais pena de morte Os Estados Unidos jamais esquecerão os ?servos do mal? por trás dos ataques terroristas de 11 de setembro, disse o presidente George W. Bush, ao defender uma ampliação dos poderes da polícia para lidar com suspeitos de terrorismo, e a possibilidade de que atos de sabotagem possam levar à pena de morte. Bush disse que quer que o Congresso dê aos policiais que combatem o terrorismo os mesmos poderes já concedidos para enfrentar outros crimes, como o tráfico de drogas, desfalques financeiros e a máfia. Muitas das mudanças pretendidas pelo presidente já tramitam no Congresso. Por exemplo, suspeitos de tráfico de drogas podem ter a fiança negada preventivamente, mas o mesmo não se aplica a supostos terroristas. A pena de morte é aceita para alguns crimes, mas não para certos atos que podem ser classificados como terroristas. Além disso, a possibilidade de emissão de mandados e intimações administrativos, aceita em casos de fraude médica, não existe para o terrorismo, disse o presidente. ?Sabotagem de uma instalação militar ou nuclear de maneira a causar a morte de inocentes não leva à pena de morte federal?, disse Bush. ?Esse tipo de tecnicalidade jamais deverá proteger terroristas da justiça definitiva?. Laura Murphy, diretora da União Americana pelas Liberdades Civis, criticou o discurso do presidente. ?Novas erosões da supervisão jurídica e dos sistemas de checagens e equilíbrios que protegem... a democracia dos abusos políticos ... são o caminho errado?, afirmou.