Bush quer passar verba de água para segurança no Iraque O governo George W. Bush quer que o Congresso dos Estados Unidos retire US$ 3,46 bilhões dos US$ 18,4 bilhões destinados à reconstrução do Iraque para melhorar a segurança, promover a economia e modernizar a indústria petrolífera do país árabe. A idéia de Bush é retirar dinheiro dos programas de abastecimento de água, de saneamento básico e de fornecimento de energia elétrica para investir, principalmente, em segurança. Para isso, porém, Bush precisa de aprovação do Congresso dos EUA, que em breve deliberará sobre o assunto.