Bush quer provas de que o Irã cumpre pacto nuclear O presidente dos EUA, George W. Bush, disse ter esperança de que seja verdade a alegação do Irã, de que o enriquecimento de urânio foi suspenso e de que o país não tem armas nucleares, mas que "deve haver confirmação". O Irã "deve conquistar a confiança dos que se preocupam" com a questão nuclear, afirmou o presidente, durante visita à Colômbia. O governo iraniano anunciou hoje ter suspendido o enriquecimento de urânio, em cumprimento de um acordo firmado com nações européias. O governo dos EUA vinha tentando levar a questão do desenvolvimento nuclear iraniano ao Conselho de Segurança da ONU, onde o país islâmico poderia sofrer sanções.