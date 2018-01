Bush quer que ONU suspenda sanções contra o Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu à ONU que suspenda as sanções econômicas impostas ao Iraque, argumentando que o regime de Saddam Hussein foi destruído. "Nosso trabalho não está concluído, as dificuldades não ficaram para trás, mas o regime de Saddam Hussein passou para a história", disse Bush, durante discurso em Saint Louis. Contudo, "agora que o Iraque foi libertado, a ONU deve suspender as sanções contra esse país", acrescentou. Com a suspensão das sanções, ficaria mais fácil para o Iraque vender seu petróleo. Atualmente, o Iraque só pode vender a produção petrolífera por intermédio do programa "petróleo por comida", da ONU. Bush fez esse comentário no mesmo dia em que líderes europeus pediram que forças de pacificação européias sejam enviadas ao Iraque para ajudar a estabilizar o país. O líder norte-americano qualificou a missão militar de seu Exército "um sucesso", mas ainda não declarou a guerra encerrada. Hoje, o governo americano reduziu de laranja para amarelo o estado de alerta nacional para eventuais atentados terroristas. Veja o especial :