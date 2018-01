Bush quer reunir-se com Abbas, mas não com Arafat O presidente americano, George W. Bush, declarou na sexta-feira que pretende convidar o novo primeiro-ministro palestino, Mahmud Abbas, ou Abu Mazen, para uma visita à Casa Branca, mas não ao líder palestino Yasser Arafat. "A eleição do primeiro-ministro é muito positiva para a paz, principalmente porque ele tem se manifestado publicamente contra o terrorismo", disse Bush. O presidente assinalou que foi a falta de empenho de Arafat em pôr fim aos atentados contra Israel que levou os mediadores americanos a afastarem-se do líder. "Não há necessidade de gastar energia a menos que se tenha um interlocutor realmente capaz de conduzir o povo palestino à paz", afirmou. Em Ramallah, foi informado hoje que o Conselho Legislativo Palestino foi convocado para terça-feira próxima para decidir sobre um voto de confiança ao novo governo de Abbas. Depois do voto de confiança dos 84 membros do legislativo, os palestinos esperam "a imediata apresentação do roteiro da paz" elaborado pelo Quarteto (Estados Unidos, União Européia, ONU e Rússia), disse o atual ministro da Cooperação Internacional, Nabil Shaat.