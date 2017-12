Bush quer união de americanos e europeus no Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em rápida passagem pela Europa para participar de homenagens aos sacrifícios dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, durante as celebrações do 60.º aniversário do Dia D, pediu que a nova geração de europeus e americanos se unam no Iraque e disse hoje que a guerra contra o terror "é o nosso atual desafio". Bush conversou em entrevista coletiva com o primeiro ministro italiano, Silvio Berlusconi, um de seus mais fortes aliados no Iraque, que disse que a Itália vai manter suas tropas na coalização liderada pelos Estados Unidos. Ainda hoje, Bush vai se encontrar com o presidente da França, Jacques Chirac, e disse que as diferenças entre os dois por causa da guerra estão sendo resolvidas em um "espírito de união." O presidente americano enfrentou uma série de manifestações durante sua visita a Roma. "A Democracia é linda", disse. "Estou feliz de estar em um país onde as pessoas podem expressar sua opinião. Acredito que o mundo entende a importância de um Iraque livre emergindo no Oriente Médio", completou Bush. Em Paris, a polícia bloqueou uma grande parte da cidade, inclusive a Embaixada Americana, para evitar que possíveis manifestantes cheguem muito perto de Bush, cuja chegada na cidade estava prevista para a tarde de hoje. Sobre as diferenças entre os aliados durante a guerra, Bush disse, "agora o mundo entende a importância de lidar com os iraquianos" para encorajar o desenvolvimento de uma sociedade livre. Na metade de sua viagem pela Europa, Bush começou seu dia em Roma em um encontro com Berlusconi, cuidadosamente pensado para balancear a reunião que o americano terá hoje com Chirac, que se opôs à guerra no Iraque. A Casa Branca também usou Berlusconi como um contrapeso ao encontro que Bush teve ontem com o Papa João Paulo II. Berlusconi relembrou os sacrifícios da América durante a Segunda Guerra e afirmou que a Itália ficará ao lado do Estados Unidos e vai manter seus soldados no Iraque. Ele ressaltou que as tropas italianas estão tentando manter a paz no Iraque, como fizeram na Bósnia, Kosovo e no Afeganistão. "Se alguém acha que o certo é retirarmos nossas tropas do Iraque, então teremos que fazer o mesmo em todos os outros países em que temos tropas. E acreditamos que isso é o oposto do que consideramos assegurar a paz." As tropas italianas "vão permanecer no Iraque até que o novo governo seja eleito em janeiro", disse Berlusconi.