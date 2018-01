Bush reafirma posição contra braço violento do Hamas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse em uma coletiva de imprensa que "a paz nunca está morta" no Oriente Médio e que o resultado das eleições palestinas deve servir como um alerta para a Autoridade Nacional Palestina. "A eleição exige que abramos os olhos para a necessidade de mais segurança nos territórios palestinos", disse o presidente dos EUA em uma coletiva na Casa Branca na manhã desta quinta-feira. Bush ressaltou que o Hamas não poderá ser um parceiro nas conversações de paz no oriente médio sem renunciar à violência, e reiterou que os EUA não negociarão com líderes palestino que não reconhecem o Estado de Israel. "Se a plataforma política de destruição de Israel for mantida, o Hamas não será um parceiro dos EUA pela paz", completou Bush. Hamas, o Movimento Islâmico de Resistência, tem como doutrina básica a destruição dos judeus, e foi responsável por vários ataques contra os israelenses. O presidente também pediu a permanência de Mahmoud Abbas na presidência da Autoridade Palestina. Escutas não autorizadas Em sua primeira coletiva de imprensa do ano, Bush deu uma prévia de seu discurso do Estado da União e continuou defendendo seu programa de administração de vigilância doméstica sem permissão. Ele repetiu que o programa é "legal, feito para proteger as liberdades civis e é necessário".