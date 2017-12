Bush reafirma que Irã fornece armas a insurgentes no Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 14, que está convencido de que membros da Guarda Revolucionária do Irã estão fornecendo armas para insurgentes no Iraque, mesmo que ele não possa provar que as ordens sejam dadas por seus líderes em Teerã. Bush completou dizendo que tentará proteger as tropas da "nova ameaça iraniana". "Eu farei alguma coisa a respeito", disse o presidente americano. Bush disse que pode afirmar "com certeza" que as armas foram providenciadas pela elite da Guarda Revolucionária do Irã, que também faz parte do governo do país. No entanto, o presidente acrescentou que não sabe se os líderes do governo iraniano são responsáveis pelo fornecimento de armas. "O que é pior: ordenar o fornecimento de armas aos insurgentes do Iraque e isto acontecer ou não ordenar, mas isto acontecer da mesma forma?" indagou o presidente americano. Briga antiga Na terça-feira, 13, Ahmadinejad também atacou a presença de forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos no Iraque e disse que a instabilidade no país é prejudicial à toda a região. "Não deveria haver estrangeiros no Iraque", disse o presidente iraniano. "Nós nos afastamos de qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de derramamento de sangue. É por isso que nós nos opomos à presença dos americanos", acrescentou. Para o presidente do Irã, os Estados Unidos estão lançando acusações contra terceiros para tentar "esconder suas próprias derrotas e falhas". O governo do presidente George W. Bush nega ter planos de invadir o Irã, mas já indicou que está disposto a usar a força militar para conter a suposta interferência iraniana no conflito no Iraque.