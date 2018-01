Bush recebe mensagem com ameaça de morte Dois estudantes britânicos provocaram um alerta mundial antiterrotista ao enviar uma ameaça de morte, por meio de uma mensagem eletrônica, ao presidente norte-americano George W. Bush, segundo publicou nesta segunda-feira o jornal Mirror. Na mensagem, enviada de um computador da escola onde estudam, os dois jovem, ambos de 15 anos, afirmavam que Bush seria assassinado. Através de um rastreamento, investigadores da Agência Central de Inteligência (CIA) descobriram que a mensagem foi enviada da escola secundária Blake, de Cannock, no centro da Inglaterra. ?Isso parece ser uma travessura?, afirmou a diretora da escola, Heather Bowman. ?Nos não suspendemos os dois alunos, mas eles receberam uma boa reprimenda. Creio que estavam muito surpresos com os resultados de sua ação?, acrescentou. ?Cada ameaça contra o presidente George W. Bush é levada muito a sério?, afirmou um agente da CIA.