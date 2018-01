Bush recebe premier chinês Wen Jiabao O presidente dos EUA, George W. Bush, recebe a visita do primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, nesta terça-feira, na Casa Branca. No encontro, ele tentará equilibrar as pressões para que Pequim abra mais seu mercado sem prejudicar as relações com aquele país. Ao mesmo tempo em que Bush quer estreitar as relações com a China, que ficaram mais fortes após os atentados terroristas de 11 de setembro, a Casa Branca evitará assuntos espinhosos na esfera política e estratégica. Os principais tópicos que serão abordados no encontro são comércio, Taiwan e Coréia do Norte. A Casa Branca pretende pedir para que a China detalhe seus planos e cronograma para abrir o mercado, conforme o acordo que permitiu o acesso do país à Organização Mundial do Comércio (OMC). Mesmo os principais defensores de Pequim afirmam, em Washington, que a nação cumpriu poucos passos rumo à abertura de seu mercado, conforme o acertado. Mas os analistas consideram exacerbadas as especulações sobre aumento das tensões entre os EUA e Pequim, devido ao desrespeito ao acordo de acesso à OMC. Mesmo a imposição pelos EUA do limite de 7,5% para o crescimento das importações de três produtos têxteis chineses não é vista como ampliação das tensões, já que o impacto da medida deve ser limitado. As informações são das agências internacionais.