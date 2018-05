Bush recebe Sarkozy para ''''almoço informal'''' O presidente dos EUA, George W. Bush, recebeu ontem o presidente francês, Nicolas Sarkozy, na casa de sua família em Maine para um ''''almoço informal'''' . O encontro mostrou a intenção dos dois líderes em melhorar a relação entre os seus países, abalada com a oposição do predecessor de Sarkozy, Jacques Chirac, à invasão liderada pelos EUA ao Iraque, em 2003. Até ontem, somente o presidente Vladimir Putin havia sido convidado por Bush para sua casa em Maine. Em julho, o líder russo esteve no local para tentar aliviar as tensões provocadas pelo plano dos EUA de construir um escudo antimísseis na Europa.