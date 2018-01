Bush recebe sugestões para "aniquilar" regime cubano O secretário de Estado Colin Powell apresentou ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, recomendações para que aniquile o regime comunista em Cuba. Uma comissão do governo liderada por Powell recomendou a Bush que exerça pressão econômica sobre a ilha, impedindo o fluxo de dólares, informou um funcionário do governo americano. O chanceler americano também manifestou apoio ao México e ao Peru em uma contenda diplomática relacionada com a posição desses governos sobre Cuba na Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Powell disse que o presidente de Cuba, Fidel Castro, "ousou desafiar nações livres e independentes que fizeram sua própria escolha ", negando que tenha havido ingerência americana sobre as posições de México e Peru. Uma fonte do governo americano disse que a influência de Fidel Castro sobre a América Latina não deve ser subestimada. Como exemplo, o funcionário apontou para esquerdistas hondurenhos que recentemente protestaram contra o envio de soldados para a ocupação do Iraque, "obrigando" o governo a encerrar sua colaboração antes do previsto. As recomendações de Powell a Bush constam de um relatório de 500 páginas que inclui um capítulo com meios de tirar Fidel do poder. Os outros quatro capítulos abordam formas por meio das quais os EUA poderiam ajudar um "governo pós-Castro comprometido com a democracia". De acordo com Richard Boucher, porta-voz do Departamento de Estado, Bush "decidirá quais recomendações serão implementadas e quando isso começará".