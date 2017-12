Bush recomenda exercícios físicos e dieta a americanos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, recomendou hoje aos americanos que pratiquem exercícios físicos, façam regimes alimentares adequados e se submetam a exames médicos regulares para melhorar sua saúde e do país como um todo. "A evidência é clara: um Estados Unidos mais sadio é um Estados Unidos mais forte", afirmou o mandatário ao inaugurar uma campanha de quatro dias para a saúde pública. Enquanto visitava uma feira de exercícios ao ar livre nos jardins da Casa Branca, Bush disse que o descuido com a saúde debilita a nação devido ao alto custo dos serviços médicos. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam cerca de US$ 183 bilhões por ano apenas para combater doenças cardíacas. De acordo com Bush, essa cifra poderia se reduzir ao mesmo tempo que as cinturas dos americanos.