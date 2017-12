Bush recua e desiste de envolver Otan no Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, recuou em sua defesa de participação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na força multinacional no Iraque e admitiu que não é realista esperar que a aliança atlântica envie tropas para o país. "Não espero que a Otan envie tropas. É uma esperança irrealista. Ninguém sugeriu isso. O que sugerimos é que a Otan ajude a treinar as forças de segurança iraquianas", afirmou Bush numa entrevista coletiva concedida hoje, no encerramento da cúpula do Grupo dos 8 - os sete países mais industrializados do mundo e a Rússia. O encontro foi em Sea Island, uma ilha-resort luxuosa na costa do Estado americano da Geórgia. Bush disse esperar a ajuda dos membros da Otan no treinamento das forças de segurança iraquianas. Ele fez um apelo aos líderes do G-8 para que façam o que puderem para conduzir o Iraque a uma democracia estável. "Eles precisam de nossa ajuda e eles terão nossa ajuda", declarou. Ceticismo Mas mesmo essa proposta foi recebida com ceticismo pelo presidente da França, Jacques Chirac, e o chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, ferrenho opositores da idéia de a Otan envolver-se no Iraque. Chirac pediu tempo para estudar a possibilidade de a Otan treinar as forças do Iraque. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair - firme aliado de Bush na guerra ao Iraque -, endossou as palavras dele, dizendo que o objetivo não era ter um grande contingente da Otan no Iraque. "Não acho que isso seja prático", afirmou Blair. "Nosso desejo é contar com a ajuda da Otan em treinamento, na construção das capacidade (em termos de segurança) do Iraque." Blair disse acreditar que as divergências sobre o possível papel da Otan serão superadas e não vão ensombrecer a unidade mostrada na terça-feira no Conselho de Segurança da ONU, com a aprovação, por unanimidade, da resolução anglo-americana sobre a tranferência de soberania aos iraquianos. "Veja, você nunca fará com que as pessoas que foram contra a remoção de Saddam (Hussein) e contra a guerra do Iraque mudem de idéia. As pessoas têm suas posições sobre isso. Isso é assim. Mas o fato de que agora temos um processo político endossado pela ONU e também uma estratégia para o desenvolvimento do Iraque, um governo lá, isso supera qualquer resíduo de discórdia que possa haver." Promessas Os líderes do G-8 se comprometeram em promover reformas democráticas no Oriente Médio e em realizar uma reunião do "quarteto" de mediadores do conflito palestino-israelense - EUA, ONU, Rússia e União Européia - este mês. Concordaram em prorrogar por mais dois anos um programa de redução da dívida dos países mais pobres do mundo e buscar um acordo para o alívio da dívida do Iraque com os bancos particulares (estimado em US$ 120 bilhões). No entanto, não chegaram a um acordo sobre quanto da dívida iraquiana deveria ser abatido. Eles também se comprometeram a acelerar os investimentos na luta contra a aids.