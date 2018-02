Bush reitera data para entrega de poder no Iraque Em seu programa semanal de rádio, o presidente americano, George W. Bush, reiterou que o aumento da violência no Iraque não atrasará o cronograma que prevê para 30 de junho a devolução da soberania no país para os iraquianos. Também neste sábado, o vice-presidente, Dick Cheney, chegou a Tóquio para reunião com o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi. O Japão anunciou que manterá seus pouco mais de 500 soldados no Iraque, apesar de um grupo radical ameaçar matar três reféns japoneses capturados na quinta-feira.