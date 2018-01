Bush rejeita proposta de paz da Coréia do Norte A Coréia do Norte anunciou que congelaria seu programa bélico nuclear se os EUA decidissem fornecer energia ao país asiático e o retirassem da lista de nações patrocinadoras de terrorismo. O presidente George W. Bush rejeitou a proposta. Os termos oferecidos pelo Norte vieram em resposta a um plano apresentado por EUA, Japão e Coréia do Sul para pôr um fim ao impasse em torno das armas nucleares norte-coreanas. Os Estados Unidos pediam o desmantelamento total e irreversível do arsenal nuclear, e a oferta norte-coreana fala apenas em ?congelamento? das atividades, termo rejeitado categoricamente por Bush.