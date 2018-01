Bush rende homenagem aos soldados mortos O presidente americano, George W. Bush, prestou nesta segunda-feira uma homenagem a todos os americanos mortos nas guerras, destacando especialmente "às recentes perdas e à recente coragem" de militares nos conflitos do Iraque e do Afeganistão. "Hoje homenageamos os homens e mulheres que vestiram o uniforme desta nação e foram vistos pela última vez enquanto lutavam nas batalhas no Iraque e no Afeganistão", disse Bush. "Hoje lembramos que a liberdade é sempre resultado do valor, e nos recordamos de todos que caíram (em combates), dos que continuam desaparecidos e dos que estão de luto", disse o presidente. Bush compareceu à cerimônia anual em memória dos soldados mortos (?Memorial Day?) realizada no cemitério de Arlington, no Estado da Virgínia, acompanhado de sua mulher Laura, do secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e do general Richard Myers, chefe do Estado Maior Conjunto.