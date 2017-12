Bush renova advertência à Coréia do Norte Ao partir para uma viagem de seis à Ásia, onde visitará Japão, China e Coréia do Sul, o presidente americano, George W. Bush, disse neste sábado que gostaria de lembrar ao mundo, durante sua visita à zona desmilitarizada entre os dois Estados da Península Coreana, que a Coréia do Norte "tenta ameaçar a liberdade com armas de destruição em massa". Acompanhado de sua esposa Laura, Bush partiu da Casa Branca a bordo do helicóptero da Marinha que o conduziu a Anchorage, no Alaska, onde era esperado esta tarde e onde deverá falar perante as tropas americanas ali estacionadas antes de seguir para Tóquio. Em declarações transmitidas pelo rádio pouco após o presidente deixar a Casa Branca, Bush não utilizou a expressão "eixo do mal", com a qual havia se referido dias atrás à Coréia do Norte, Irã e Iraque, e que gerou inquietação entre seus aliados e sentimentos antiamericanos em Teerã. "Visitarei a Coréia do Sul e viajarei para a zona desmilitarizada, um dos lugares mais perigosos da Terra, onde as cercas de arame farpado marcam a linha divisória entre a liberdade e a opressão", disse o mandatário. O povo ( da Coréia) do Sul estendeu a mão para o Norte, com espírito de amizade e reconciliação", disse Bush. "Eu apóio esses gestos. Mas recordarei ao mundo que os EUA não permitirão que a Coréia do Norte e outros regimes perigosos ameacem a liberdade com armas de destruição em massa". O itinerário de Bush incluiu um almoço com parte dos 38.000 soldados americanos que ajudam a patrulhar a hostil fronteira intercoreana. Em uma entrevista concedida à televisão estatal de Seul Bush disse na sexta-feira em Washington não acreditar que o dirigente em Pyongyang, Kim Jong Il, "represente a vontade do povo norte-coreano". "Desejo a paz na Península Coreana", disse Bush. "Mas não me iludo. O povo sul-coreano é livre e próspero. O povo norte-coreano está faminto e desesperançoso". Em sua mensagem pelo rádio, o presidente americano disse que levava também uma mensagem de agradecimento pela ajuda recebida da Ásia após os ataques terroristas de 11 de setembro. Ao mesmo tempo, em Seul, estudantes sul-coreanos realizaram manifestação de protesto contra a visita do presidente americano ao país, que começa terça-feira. Os manifestantes alegam que Bush fez crescer a tensão na Península Coreana ao incluir a Coréia do Norte no que chamou de "eixo do mal". Já a Coréia do Norte, ao celebrar hoje os 60 anos do líder Kim Jong-il, qualificou Bush de "o mais maligno presidente da história dos EUA" e prometeu aumentar a capacidade de combate de seu Exército.