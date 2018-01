Bush reúne assessores militares O presidente dos EUA, George W. Bush, reúne-se hoje com seus principais conselheiros militares no Texas. Segundo o secretário de Defesa, Donald H. Rumsfeld, o encontro seria rotineiro para atualizar o presidente, que está passando férias prolongadas no seu rancho Prairie Chapel. Na pauta oficial, as necessidades futuras e o orçamento da área de Defesa do país. Surgiram fortes especulações de que haverá discussões sobre as opções militares dos EUA contra o Iraque. Participarão da reunião além de Rumsfeld, o vice-presidente Dick Cheney, a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, o chefe de gabinete da Casa Branca, Andrew Card, entre outros. O secretário de imprensa, Ari Fleischer, disse que o general Tommy Franks, comandante militar que seria responsável por uma eventual ação futura contra o governo Saddam Hussein, não foi convidado para a reunião. A pauta oficial cita como temas do encontro o orçamento da área de Defesa em 2004, o rumo dos programas de defesa com mísseis, após a saída dos EUA do Tratado Anti-Balístico de 1972, e o desejo de Bush em remodelar as prioridades do setor para refletir as realidades de guerra nos tempos modernos. As informações são da CNN.