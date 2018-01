Bush reúne-se com assessores e adia compromissos O presidente norte-americano, George W. Bush, vai reunir-se com seus assessores para tomar conhecimento dos detalhes da queda do avião da American Airlines, no bairro do Queens, em Nova York. Bush adiou entrevista agendada com jornalistas russos e norte-americanos para acompanhar as investigações. Amanhã, ele se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, abrindo três dias de conversações com a autoridade russa em Washington e no Texas. As agências de inteligência norte-americanas, o FBI e a Administração Federal de Aviação estavam procurando por evidências de terrorismo, as quais não foram encontradas até uma hora após o acidente.