Bush reúne-se com membros do Conselho iraquiano O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, tomou parte na iniciativa para acalmar a disputa em torno da transição rumo a um governo soberano no Iraque. Ele se reuniu com um líder xiita e com o presidente sunita do Conselho de Governo iraquiano. Washington procura uma fórmula para encerrar a ocupação do país árabe até 1º de julho, meses antes da disputa presidencial nos EUA, em novembro, quando Bush tentará a reeleição. O presidente americano manifestou confiança de que o cronograma proposto por seu governo será respeitado. Entretanto, seu secretário de Estado, Colin Powell, comentou que a chancelaria americana ainda não elaborou um plano específico capaz de satisfazer as exigências da população xiita por eleições diretas. Em declarações à imprensa formuladas em frente à Casa Branca, o presidente do Conselho de Governo iraquiano, Adnan Pachachi (sunita), disse que ele e outros membros do organismo mantiveram uma negociação sobre "uma ampla variedade de temas" durante a reunião com Bush. Pachachi disse ter conversado sobre a possibilidade de uma delegação da ONU ser enviada ao Iraque para determinar a viabilidade de eleições diretas ainda neste semestre. Outro membro do Conselho, o dirigente xiita Abdul Aziz al-Hakim, disse que as eleições foram o principal tema discutido com Bush.