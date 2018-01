Bush revoga decisão de Clinton que reduziria arsênico na água O governo do presidente George Bush revogou uma resolução de seu antecessor, Bill Clinton, destinada a a melhorar a qualidade dos sistemas de fornecimento de água de 3 mil comunidades norte-americanas e reduzir os riscos de envenenamento por arsênico. Três dias antes de encerrar seu mandato, Clinton havia assinado uma ordem executiva que reduzia em 80% os níveis de arsênico permitidos na água potável (de 50 partes por bilhão para 10 partes por bilhão). Nesta terça-feira, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) anunciou que a decisão está revogada até que haja uma análise da necessidade e dos custos. "Os indicadores científicos não são claros sobre se o padrão precisa ou não ser tão baixo como 10 partes por bilhão", disse a chefe da EPA, Christie Whitman. No ano passado, durante a administração Clinton, a EPA havia sugerido padrões ainda mais rígidos de arsênico na água, com um máximo de 5 partes por bilhão. Erik Olson, advogado do grupo ambientalista Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, reagiu à decisão anunciada nesta terça, afirmando que "essa ação ultrajante é apenas mais um exemplo de como os poluidores tomaram conta do governo". Há duas semanas, o presidente Bush recuou de sua promessa eleitoral de obrigar as indústrias a reduzir as emissões de dióxido de carbono.