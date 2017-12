Bush: "Saddam tentou matar papai" O presidente George W. Bush expôs nesta sexta-feira a animosidade pessoal que está sob a superfície de sua política para o Iraque, ao descrever Saddam Hussein como ?o cara que tentou matar papai?. Até então, Bush vinha evitando referir-se ao pai (o ex-presidente George H. Bush) e Saddam no mesmo contexto, para não dizerem que estaria motivado pelo ?serviço inacabado?. Outros países, além dos EUA, podem ser ameaçados pelo Iraque, disse Bush. ?Mas não há dúvida de que seu ódio (de Saddam) se dirige a nós... que ele não nos suporta. Afinal, esse é o homem que certa vez tentou matar papai?, disse, num comício dos republicanos em Houston, Texas. Na Guerra do Golfo, em 1991, o Iraque foi derrotado pelos EUA e aliados, mas Bush pai não conseguiu ver Saddam deposto. Dois anos depois, Bush quase foi alvo de um atentado no Kuwait, desarticulado por agentes desse país. A CIA acusou Saddam.