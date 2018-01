Bush sanciona gasto de US$ 401 bilhões com defesa O presidente George W. Bush sancionou uma autorização de gastos em defesa de US$ 401,3 bilhões, dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos enfrentam uma ?tarefa grande e histórica? no confronto com as ?forças do terrorismo?. ?O que está em jogo não poderia ser mais importante?, disse o presidente na cerimônia realizada no Pentágono. ?Enfrentamos um inimigo que mede seu progresso pelo caos que inflige, o medo que espalha e as vidas inocentes que destrói?. Bush fez o pronunciamento antes de partir para uma semana de folga em seu rancho. A caminho do Texas, ele fará uma parada em Fort Carson, Colorado, lar de quatro dos 16 soldados mortos no ataque a um helicóptero no Iraque em 2 de novembro.