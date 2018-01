Bush sanciona lei pró-abstinência sexual O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sancionou uma lei que prevê um investimento de US$ 15 bilhões na luta internacional contra a aids e que assinala a abstinência sexual como um dos métodos fundamentais para deter a expansão da epidemia. Segundo Bush, tomar as rédeas da luta mundial contra a doença - que já matou cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo - é uma "obrigação moral" dos Estados Unidos. Durante a cerimônia de assinatura, Bush comparou a nova lei com outros momentos históricos da assistência internacional dos EUA, como o Plano Marshall, que ajudou a Europa a se levantar depois da Segunda Guerra Mundial. O plano da Casa Branca, que gerou muitas críticas, está impregnado pela ideologia conservadora do presidente Bush e enfatiza especialmente a prevenção da doença. Segundo a nova lei, fundos federais devem ser destinados a organizações religiosas que promovem a abstinência sexual como forma de evitar a aids.