Bush saúda a virtual Constituição iraquiana O presidente George W. Bush saudou hoje uma nova Constituição interina como um "excelente progresso" rumo à democracia no Iraque, ignorando o cancelamento da assinatura do documento na última sexta-feira. Uma pomposa cerimônia organizada por autoridades americanas e iraquianas na sexta-feira teve de ser postergada indefinidamente depois que o principal clérigo xiita do Iraque, grão-aiatolá Ali al-Husseini al-Sistani, rejeitou cláusulas da carta. A aprovação de uma Constituição interina é uma parte-chave do plano dos EUA de entregar o poder aos iraquianos até 30 de junho. Bush, em seu programa semanal de rádio, simplesmente ignorou o embaraçoso adiamento. "Um anos atrás, a única lei do Iraque era o capricho de um homem brutal", afirmou. "Quando a nova lei entrar em vigor, os iraquianos viverão, pela primeira vez em décadas, sob clara proteção de direitos civis escritos". O plano original era de a Constituição interina entrar em vigor em 28 de fevereiro, mas divergências iniciais empurraram a data para sexta-feira. Agora, com as objeções xiitas parecendo ser amplas e profundas, não está claro quando - ou como - elas serão resolvidas. Apesar das dúvidas, Bush disse em seu programa que a carta "irá estabelecer um claro caminho" para a transição da soberania aos iraquianos este ano e a posse de um governo plenamente representativo e livre no Iraque até o fim de 2005. "O povo iraquiano está fazendo excelentes progressos", garantiu. A administração Bush parece ansiosa em entregar o poder aos iraquianos até 30 de junho a fim de que a difícil situação no Iraque não prejudique os esforços de reeleição do presidente.