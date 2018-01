Bush se defende de acusações de ex-assessor O presidente George W. Bush afirmou hoje que teria agido com mais rapidez contra a Al-Qaeda caso tivesse informação antes de 11 de setembro de 2001 que era iminente um ataque terrorista nos EUA, em sua primeira reação pública a críticas contidas num novo livro de seu ex-assessor de contraterrorismo. "Temos caçado a Al-Qaeda desde aqueles ataques", afirmou Bush. Bush negou afirmações feitas pelo ex-assessor Richard Clarke de que ele ignorou Osama bin Laden e a ameaça da rede terrorista Al-Qaeda antes dos ataques enquanto se concentrava no Iraque de Saddam Hussein. "Os fatos são: George Tenet me informava regularmente sobre a ameaça terrorista aos Estados Unidos e houvesse minha administração tido qualquer informação de que terroristas iriam atacar a cidade de Nova York em 11 de setembro, teríamos agido", disse Bush. Tenet é o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA. Bush respondia a perguntas feitas por repórteres sobre alegações contidas no livro de Clarke de que ele não conseguiu perceber a verdadeira ameaça da Al-Qaeda até os ataques de 11 de setembro, e então reagiu lançando "uma guerra desnecessária e custosa no Iraque que fortaleceu os fundamentalistas, o movimento radical terrorista islâmico em todo o mundo". A administração Bush tem criticado ferozmente o autor desde que as acusações apareceram pela primeira vez no fim de semana, mas hoje foi a primeira vez que Bush manifestou-se publicamente sobre o assunto. Clarke exerceu cargos importantes sob os presidentes Ronald Reagan, George Bush (pai do atual) e Bill Clinton. Ele dirigiu o Centro de Operações de Emergência do atual presidente dentro da Casa Branca em 11 de setembro de 2001. Suas declarações são potencialmente bombásticas para um presidente que busca a reeleição apresentando com destaque sua liderança na guerra contra o terrorismo. Sem mencionar Clarke ou a guerra no Iraque, Bush destacou os sucessos na luta contra a Al-Qaeda, ressaltando que "já capturamos ou matamos dois terços de seus líderes conhecidos e ainda os estamos perseguindo. E vamos continuar perseguindo-os enquanto eu for o presidente dos Estados Unidos".