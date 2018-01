Bush se diz desapontado com Arafat O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que compartilha do desapontamento dos israelenses com relação ao líder palestino Yasser Arafat, no início da visita do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, à Casa Branca. "Ele me desapontou", disse Bush sobre Arafat, enquanto visitava uma escola em Southfield, no Estado norte-americano de Michigan. "Ele deve liderar. Ele deve mostrar ao mundo que acredita na paz." Enquanto isso, autoridades israelenses que viajam com Sharon acusaram a Arábia Saudita de encorajar os atentados a bomba de militantes palestinos, inclusive um que matou um cidadão norte-americano em 1995. Os israelenses acusam uma comissão patrocinada pelo Ministério de Interior da Arábia Saudita de "enviar dinheiro às famílias dos militantes suicidas e de extremistas detidos, além de financiar o movimento Hamas". O presidente norte-americano recusou-se a fazer uma previsão sobre seu encontro com o primeiro-ministro israelense. "Terei uma conversa particular com Ariel Sharon", disse Bush. Mas Bush comentou que a resistência israelense a um encontro com Arafat é uma "manifestação do desapontamento" com relação à capacidade de liderança de Arafat. "Pouco antes de fecharmos um acordo de segurança, um carregamento de armas foi apreendido e provavelmente seria utilizado contra cidadãos israelenses. Por isso, há um grande descontentamento", comentou Bush sobre a apreensão de uma suposta tentativa de se entregar 50 toneladas de armas iranianas a militantes palestinos. Ainda assim, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, comentou que Bush acredita que Sharon deve negociar com Arafat, porque Arafat é o presidente da Autoridade Palestina. Sharon reuniu-se com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, no hotel onde está hospedado e deverá encontrar-se mais tarde com o secretário norte-americano de Defesa, Donald H. Rumsfeld, no Pentágono. Amanhã, ele conversará com Bush e a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, em encontros separados. Havia informações de que Sharon apresentaria a funcionários do governo Bush um documento sustentando as acusações de que Arafat está ligado aos atentados contra Israel. Powell, após seu encontro com Sharon, negou ter visto qualquer documento do tipo. Funcionários israelenses comentaram que alguns documentos já foram entregues ao governo norte-americano e outros serão apresentados durante a atual visita. O coronel Miri Eisin, membro do serviço secreto de Israel e integrante da comitiva de Sharon, disse que boa parte do material foi enviada por intermédio da Embaixada dos Estados Unidos em Israel. Diplomatas norte-americanos e israelenses disseram que os dois lados tentarão estabelecer um cronograma para uma conferência de paz internacional, proposta recentemente. Os assessores de Sharon comentaram que o primeiro-ministro também apresentaria sugestões para reformar os sistemas administrativo, legal e de segurança nos territórios palestinos. Em um dia movimentado, o príncipe Saud al-Faisal, ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, também telefonou para Powell. Ele disse que seu governo não poderia endossar a proposta norte-americana de um conferência de paz para o Oriente Médio até saber mais sobre o que será debatido no encontro. Em uma tentativa cuidadosamente planejada para marginalizar os sauditas, as autoridades israelenses conversaram com jornalistas na Embaixada de Israel em Washington e apresentaram um até então desconhecido documento de 85 páginas, com base em papéis encontrados em mesquitas durante recentes incursões do Exército judeu contra a Cisjordânia. O documento não informa qual a quantia exata em dinheiro supostamente dada pelos sauditas às famílias de militantes suicidas, mas afirma que, em média, equivale a seis anos de salário de um trabalhador palestino médio. Entre oito famílias beneficiadas, acusa o informe, estariam os herdeiros de Sufian al-Jabarin, um membro do Hamas que detonou nos explosivos atados a seu corpo em agosto de 1995, suicidando-se e matando três israelenses e um norte-americano. A ministra israelense da Educação, Limor Livnat, disse que os sauditas devem decidir se querem participar dos esforços de paz ou da "coalizão da guerra". "Se a política saudita é financiar militantes suicidas, é provável que não possa fazer parte da coalizão de paz". As autoridades sauditas não comentaram a acusação. Leia o especial