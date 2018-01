Bush se diz fã do ministro da Informação de Saddam O presidente norte-americano, George W. Bush, admitiu nesta quinta-feira que era fã do estilo do ex-ministro iraquiano da Informação Said al-Sahaf. ?Ele é meu homem, ele era grande, ele era um clássico?, disse Bush em entrevista à TV NBC. Bush revelou que interrompia o que estivesse fazendo para ver as entrevistas coletivas de Sahaf. ?Alguém dizia ?ele está para falar? e eu dava uma saída de algum encontro ou ligava a TV para vê-lo.? A bordo do avião presidencial, Bush também disse haver algumas evidências de que Saddam foi morto ou, ?no mínimo, seriamente ferido? por um dos ataques de aviões dos EUA contra locais de Bagdá onde estaria o ditador. Mas não especificou quais seriam as evidências. Bush também disse que as tropas norte-americanas ficarão ?o tempo necessário? no Iraque. Indagado sobre se esse tempo pode chegar a dois anos, afirmou: ?Pode ser ? ou menos.? Veja o especial :