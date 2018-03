Bush se reúne com Abbas e Sharon O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, se reuniu hoje com o primeiro ministro palestino, Mahmoud Abbas, depois de encontrar-se com o premier de Israel, Ariel Sharon, num esforço de fazer avançar um plano de paz com respaldo de líderes árabes. Ainda para hoje está previsto um encontro entre os três líderes. Será o primeiro encontro de Bush com os representantes palestinos e israelenses, desde o início de seu mandato.