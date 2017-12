Bush se reúne com premiê canadense hoje O presidente norte-americano, George W. Bush, se reúne nesta segunda-feira em Detroit com o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien, para discutir progressos obtidos no programa de segurança na fronteira e aceleração do fluxo de comércio acertado em dezembro, chamado "Smart Border". Ambos devem examinar o andamento do programa e conceder entrevista em seguida. Em encontro reservado, o presidente norte-americano deve falar sobre suas preocupações em relação a Saddam Hussein e sobre a necessidade de mudança na liderança do Iraque.