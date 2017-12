Bush segue na frente; apuração atrasa em Estados decisivos Apurados 33% dos distritos eleitorais dos Estados Unidos, o candidato republicano George W. Bush mantém a liderança sobre o democrata John Kerry no Colégio Eleitoral. John Kerry tem agora 20.244.149 votos - 47%. Conquistou 11 Estados, inclusive o Distrito de Colúmbia, com 112 votos eleitorais e lidera em três Estados, com 35 votos. George W. Bush tem 22.094.653 votos - 52%. Ganhou em 21 Estados e soma 189 votos eleitorais. Está na frente em oito Estados com 92 votos no Colégio Eleitoral. Outros candidatos obtiveram até o momento 343.826 votos, equivalentes a cerca de 1%. Para chegar à presidência dos Estados Unidos, o candidato precisa de 270 dos 538 votos eleitorais dos 50 Estados americanos e do Distrito de Colúmbia. Estados considerados fundamentais para a definição da corrida eleitoral, como a Flórida, enfrentaram problemas na votação e provavelmente só concluirão a apuração dos votos nos próximos dias.