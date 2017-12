Bush sente-se só e primeira-dama apela a amigos de infância O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sente-se só e a mulher dele, Laura, fez um apelo aos amigos de infância para que procurem o marido com mais freqüência. O isolamento de Bush, que começou com a chegada à Casa Branca, se acentuou a partir de 11 de setembro, quando os amigos deixaram de procurá-lo temendo interferir na delicada atividade de um presidente em guerra. Bush repete freqüentemente que vive em "uma bolha". Tal situação preocupa a primeira-dama, que vem pedindo a amigos para que conversem com ele por telefone. Geralmente, é o presidente quem procura os amigos, telefonado a eles para conversar sobre assuntos que não têm ligação com a atividade oficial.