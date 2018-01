Bush seria derrotado por Clark se eleição fosse hoje Uma pesquisa encomendada pelo jornal USA Today e a rede de TV CNN, divulgada nesta terça-feira, mostra que o pré-candidato democrata Wesley Clark receberia 49% dos votos e o presidente George W. Bush, 46%, se as eleições presidenciais previstas para o ano que vem fossem hoje. Segundo a mesma sondagem, outro pré-candidato democrata, o senador John Kerry, também venceria Bush por 48% a 47%. Numa pesquisa do American Research Group, o índice de popularidade de Bush caiu para o índice mais baixo de toda sua presidência - com 47% dos entrevistados aprovando a administração, contra 48% que desaprovam. Outra pesquisa, do Instituto Pew, mostra que 63% dos americanos ainda consideram "justificada" a guerra contra o Iraque. Mas 58% acreditam que Bush não tinha um plano claro para o pós-guerra. Sete em cada dez querem que seja dado à ONU um papel significativo na estabelecimento de um governo no Iraque. Em relação aos US$ 87 bilhões adicionais pedidos por Bush para o Iraque e o Afeganistão, apenas 36% concordam com o gasto, contra 57% que se opõem.