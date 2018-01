Bush, Sharon e Abu Mazen se reúnem em junho no Egito A rede de TV do Catar Al-Jazira, citanto fontes egípcias, informou que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e os primeiros-ministros de Israel, Ariel Sharon, e da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Abu Mazen devem se reunir entre os dias 4 e 5 de junho no Egito.